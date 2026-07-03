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Грузинский НПЗ прекратит закупки российской нефти

Грузинский НПЗ Black Sea Petroleum с августа-сентября прекратит закупки российской нефти.

Грузинский НПЗ Black Sea Petroleum с августа-сентября прекратит закупки российской нефти.

НПЗ будет закупать сырье из других стран, поскольку только в этом случае Евросоюз согласился сохранить доступ для Грузии к европейскому рынку.

Эксперты считают, что из-за своего решения завод лишится существенной части прибыли.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, прибегая к тем или иным экономическим мерам против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «Каллас заявила о подготовке “санкционного удара” по России».

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