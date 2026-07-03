Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Владимир Путин, глава Российской Федерации, направил Александру Лукашенко свои поздравления в честь Дня независимости Беларуси. Соответствующее послание было размещено на официальном портале Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь», — говорится в тексте поздравления.
Также Президент России заявил, что Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты Союзного государства, смогут преодолеть любые испытания.
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