Франция и Италия разместят военные подразделения на юге Ливана вместо сил ООН

В 2025 году Совбез ООН принял резолюцию о завершении миссии UNIFIL, вывод войск должен завершиться к 2027 году. Миссия была развернута в Ливане в 1978 году для контроля за режимом прекращения огня между Ливаном и Израилем. После боевых действий 2006 года ее мандат был расширен. Максимальная численность контингента достигала 15 тыс. военнослужащих.