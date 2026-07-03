Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу и союзника Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.
«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в тексте поздравления.
Путин также завил, что братская дружба и взаимовыручка «остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений».
Он пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и благополучия.
Путин и Лукашенко 27 июня провели переговоры на Валдае. Как сообщал Кремль, в повестке были вопросы Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты и региональная безопасность.
Москва и Минск также договорились до конца 2026 года подготовить меры поддержки товаров Союзного государства, в том числе в микроэлектронике, станкостроении, производстве грузовиков и автобусов.
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