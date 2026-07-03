Президент РФ Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский глава направил ему телеграмму, которая опубликована на сайте Кремля.
Путин в письме отметил, что Минск и Москва продолжают укреплять свои связи, постоянно заключая соглашения по различным направлениям.
«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Белоруссии — счастья и благополучия», — написал в телеграмме глава государства.
Владимир Путин уверен, государства смогут и дальше сообща преодолевать любые трудности и отстаивать интересы на мировой арене.
Напомним, что совсем недавно президенты РФ и Белоруссии провели встречу тет-а-тет на Валдае. Там они обсудили ключевые вопросы по теме сотрудничества стран.