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Президент РФ Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин пожелал Лукашенко счастья и благополучия в День независимости Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский глава направил ему телеграмму, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин в письме отметил, что Минск и Москва продолжают укреплять свои связи, постоянно заключая соглашения по различным направлениям.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Белоруссии — счастья и благополучия», — написал в телеграмме глава государства.

Владимир Путин уверен, государства смогут и дальше сообща преодолевать любые трудности и отстаивать интересы на мировой арене.

Напомним, что совсем недавно президенты РФ и Белоруссии провели встречу тет-а-тет на Валдае. Там они обсудили ключевые вопросы по теме сотрудничества стран.

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