Президент РФ Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Белоруссии — счастья и благополучия», — написал в телеграмме глава государства.