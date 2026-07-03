Польша решила списать МиГ-29 после срыва сделки с Украиной

Министерство обороны Польши решило постепенно вывести из эксплуатации оставшиеся истребители МиГ-29, которые ранее могли быть переданы Украине. По данным Wirtualna Polska, самолеты должны были стать частью обменной схемы: Варшава рассматривала передачу машин Киеву в обмен на доступ к украинским технологиям беспилотников. Однако соглашение так и не заработало.
Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона сделала Украине конкретное предложение по формуле «МиГи в обмен на дроны». По его словам, первоначальная договоренность была достигнута, но затем Киев перестал выполнять свою часть условий. Министр подчеркнул, что Польша больше не намерена действовать по принципу односторонней помощи без встречных шагов.
Отдельно Косиняк-Камыш указал, что Украина располагает соответствующими технологиями и продает беспилотники другим странам, включая Кувейт. В Варшаве это расценили как подтверждение того, что речь идет не о невозможности передачи решений, а о политическом отказе выполнять договоренность с Польшей.
Ситуация стала заметным эпизодом в охлаждении польско-украинских отношений. Reuters отмечает, что спор вокруг военного сотрудничества совпал с ростом напряженности из-за исторических разногласий и внутренней польской политики. При этом Польша с начала конфликта оставалась одним из ключевых военных и логистических партнеров Украины.
Оставшиеся МиГ-29 теперь будут не передаваться Киеву, а циклически сниматься с вооружения польских ВВС. Эти машины уже считались устаревающими: ранее Варшава планировала заменить их более современными самолетами, включая F-16, FA-50 и F-35.
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