Польша решила списать МиГ-29 после срыва сделки с Украиной

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона сделала Украине конкретное предложение по формуле «МиГи в обмен на дроны». По его словам, первоначальная договоренность была достигнута, но затем Киев перестал выполнять свою часть условий. Министр подчеркнул, что Польша больше не намерена действовать по принципу односторонней помощи без встречных шагов.