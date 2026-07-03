Премьер Армении прибыл в Иран на похороны Али Хаменеи

Гостелерадиокомпания IRIB 13 июня объявила о графике прощания с Али Хаменеи, который охватит период с 4 по 9 июля. Согласно предоставленной информации, церемонии прощания состоятся 4 и 5 июля в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Похоронные мероприятия запланированы на 6 июля в Тегеране и 7 июля в Куме. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, на родине покойного бывшего верховного лидера Ирана.