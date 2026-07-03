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Премьер Армении прибыл в Иран на похороны Али Хаменеи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Иран, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Иран, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом пишет местное агентство Tasnim.

В сети появились кадры, на которых видно, как Пашинян, одетый в костюм с белой шляпой, выходит из самолета. Его встретили высокопоставленные лица страны и с оркестром и ротой почетного караула.

Гостелерадиокомпания IRIB 13 июня объявила о графике прощания с Али Хаменеи, который охватит период с 4 по 9 июля. Согласно предоставленной информации, церемонии прощания состоятся 4 и 5 июля в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Похоронные мероприятия запланированы на 6 июля в Тегеране и 7 июля в Куме. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, на родине покойного бывшего верховного лидера Ирана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россию на многодневных похоронах аятоллы Хаменеи будет представлять зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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