Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

— Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, — написал глава РФ в поздравительной телеграмме.