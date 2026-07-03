Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 3 июля, поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
— Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, — написал глава РФ в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин также пожелал Александру Лукашенко здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — благополучия и процветания.
1 июля стало известно, что президент Белоруссии подписал указ, которым помиловал в преддверии Дня независимости Белоруссии 32 человека, 28 из них были осуждены за экстремизм. Решение было принято «на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям».
26 июня прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств общались в формате «тет-а-тет» в резиденции главы РФ на Валдае.