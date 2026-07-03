Трамп заявил, что ничего не знает о доходах криптокомпании его семьи WLF

Президент США Дональд Трамп заявил, что криптокомпанией World Liberty Financial управляют его дети, и он ничего не знает о ее деятельности. В работе WLF «нет ничего противозаконного», добавил американский президент.
«Мой сын Эрик занимается этим. Я не разговариваю с ним об этом», — сказал господин Трамп в интервью CNBC. Он отметил, что не знает, с кем сотрудничает WLF. «В этом нет ничего противозаконного, в этом нет ничего плохого», — добавил президент.
WLF была основана в 2024 году группой предпринимателей совместно с членами семьи Дональда Трампа. Компания выпускает токен WLFI и стейблкоин USD1. По данным Управления по этике правительства США, за 2025 год американский президент заработал $515 млн от продажи токенов и еще $65 млн от продажи акций WLF.