Трамп заявил, что ничего не знает о доходах криптокомпании его семьи WLF

«Мой сын Эрик занимается этим. Я не разговариваю с ним об этом», — сказал господин Трамп в интервью CNBC. Он отметил, что не знает, с кем сотрудничает WLF. «В этом нет ничего противозаконного, в этом нет ничего плохого», — добавил президент.