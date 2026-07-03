В МИДе сочли абсурдным требование Киева к Москве о начале переговоров

«Двадцать восьмого июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России сесть за стол переговоров. Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — отметил Галузин.