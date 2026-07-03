В МИДе сочли абсурдным требование Киева к Москве о начале переговоров

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно, заявил в беседе с «РИА Новости» замглавы МИД России Михаил Галузин.
Ранее Сибига на своей странице в X призвал Москву «отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров».
«Двадцать восьмого июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России сесть за стол переговоров. Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — отметил Галузин.
Галузин отметил, что в прошлом году были прямые контакты между сторонами, а Сибига «в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».
Власти России заявляют об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Президент Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога. Он добавил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о «сильных позициях» для возобновления переговоров.
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности к личной встрече с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. В Кремле указывали, что такая встреча может произойти лишь для фиксации достигнутых договоренностей.
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