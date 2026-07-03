Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИДе сочли абсурдным требование Киева к Москве о начале переговоров

Галузин напомнил об украинском указе о запрете переговоров с Россией от 2022 года. Он также подчеркнул, что в прошлом году между сторонами были прямые контакты, однако Киев объявил «об одностороннем выходе».

Источник: РБК

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно, заявил в беседе с «РИА Новости» замглавы МИД России Михаил Галузин.

Ранее Сибига на своей странице в X призвал Москву «отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров».

«Двадцать восьмого июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России сесть за стол переговоров. Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — отметил Галузин.

Галузин отметил, что в прошлом году были прямые контакты между сторонами, а Сибига «в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».

Власти России заявляют об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Президент Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога. Он добавил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о «сильных позициях» для возобновления переговоров.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности к личной встрече с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. В Кремле указывали, что такая встреча может произойти лишь для фиксации достигнутых договоренностей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше