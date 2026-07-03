В Армении прошли обыски в доме оппозиционера Бозояна

«Рано утром сотрудники Следственного комитета ворвались в квартиру политолога и члена правления партии» Мать Армения«Ерванда Бозояна», — говорится в сообщении партии в в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).