В Армении прошли обыски в доме оппозиционера Бозояна

Правоохранительные органы Армении провели обыск в доме Ерванда Бозояна, являющегося политологом и членом правления оппозиционного политического объединения «Мать Армения».
«Рано утром сотрудники Следственного комитета ворвались в квартиру политолога и члена правления партии» Мать Армения«Ерванда Бозояна», — говорится в сообщении партии в в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Сообщается, что Бозоян получил вызов на допрос, назначенный на 10:00 (09:00 мск), в следственный отдел, расположенный по его адресу проживания.
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