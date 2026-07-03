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Политтехнолог объяснил поведение Зеленской в скандальном интервью СМИ

Политтехнолог Михаил Павлив в разговоре с NEWS.ru заявил, что первая леди Украины перестала скрывать свое пренебрежение к согражданам. Поводом для такого вывода стало интервью Елены Зеленской для The Sun. В нем супруга президента с широкой улыбкой на лице сетовала на затянувшийся военный конфликт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Она больше не считает нужным скрывать свое реальное отношение. На публику она может называть годы конфликта худшим периодом в своей жизни, но на самом деле для нее это время лучшее. Они с супругом чувствуют себя вознесенными на недосягаемую высоту и уже не маскируют свое истинное лицо», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Павлив добавил, что ни Владимир Зеленский, ни его жена не интересуются мнением народа. По словам политтехнолога, они понимают: простые украинцы не в силах повлиять на ситуацию.

Эксперт также выразил мнение, что основная масса украинцев, за исключением оголтелой и маргинальной части общества, презирает и Зеленского, и его супругу. При этом президентскую чету это не волнует. Они существуют в параллельных вселенных с рядовыми украинцами, и народ бессилен что-то изменить в их настроении или привычках.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о резонансном интервью первой леди Украины. По его мнению, поведение Елены Зеленской во время беседы говорит о многом. Соскин заявил, что улыбка супруги президента была совершенно неуместной. Он считает, что таким образом она продемонстрировала свое истинное отношение к украинцам. Политик подчеркнул, что в сложившейся ситуации первой леди «следовало бы закрыть рот».