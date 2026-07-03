Политтехнолог объяснил поведение Зеленской в скандальном интервью СМИ

«Она больше не считает нужным скрывать свое реальное отношение. На публику она может называть годы конфликта худшим периодом в своей жизни, но на самом деле для нее это время лучшее. Они с супругом чувствуют себя вознесенными на недосягаемую высоту и уже не маскируют свое истинное лицо», — пояснил собеседник NEWS.ru.