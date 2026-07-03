Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании

Партия «Respublica» сообщила, что начала подготовку к кампании заранее. Уже 4 июля на внеочередном съезде будут утверждены предвыборная программа, партийный список кандидатов и основные задачи на предстоящие выборы. При этом в партии подчеркнули, что главными запросами общества остаются достойная работа, доступное жилье, качественные образование и медицина, а также безопасность.