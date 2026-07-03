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Лукашенко в День Независимости вернулся в Минск после долгой командировки

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко завершил длительную командировку и в День Независимости вернулся в Минск, сообщили в Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Sputnik.by

«Много работы впереди. Президент дома», — говорится в сообщении.

Лукашенко с 26 июня находился в длительной командировке. Сначала белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию. Встреча глав двух государств состоялась в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае.

После двухдневного визита в РФ президент Беларуси посетил КНР, там прошли переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

30 июня глава белорусского государства направился в Индонезию, где состоялась встреча с президентом страны Прабово Субианто.

В четверг, 2 июля, Лукашенко отправился с рабочим визитом в Мьянму, где также состоялись переговоры с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.

«Большое турне Первого (президента Беларуси — Sputnik) завершено. Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Маршрут в 25 тысяч километров. И более двух миллиардов человек — население стран, которые посетили. С которыми работаем и будем работать — еще активнее», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

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