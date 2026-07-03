Лукашенко в День Независимости вернулся в Минск после долгой командировки

«Большое турне Первого (президента Беларуси — Sputnik) завершено. Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Маршрут в 25 тысяч километров. И более двух миллиардов человек — население стран, которые посетили. С которыми работаем и будем работать — еще активнее», — сообщил Telegram-канал «Пул Первого».