Началось прощание с Али Хаменеи

В Иране началось прощание с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи.
Прощание с Али Хаменеи будет проходить до 9 июля.
28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны. Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с тех пор как стал верховным руководителем. СМИ публиковали множество различных версий относительно его состояния. Иранские власти заявили, что Хаменеи не участвует в публичных мероприятиях из-за опасной ситуации.
В ходе конфликта Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Читайте материал «Пашинян заявил, что посетит похороны Али Хаменеи».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.