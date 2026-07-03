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Началось прощание с Али Хаменеи

В Иране началось прощание с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи.

В Иране началось прощание с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи.

Прощание с Али Хаменеи будет проходить до 9 июля.

28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны. Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с тех пор как стал верховным руководителем. СМИ публиковали множество различных версий относительно его состояния. Иранские власти заявили, что Хаменеи не участвует в публичных мероприятиях из-за опасной ситуации.

В ходе конфликта Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Читайте материал «Пашинян заявил, что посетит похороны Али Хаменеи».

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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