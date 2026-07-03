Президент РФ поздравил белорусского коллегу с Днем независимости

Он также выразил уверенность в том, что если Россия и Белоруссия продолжат наращивать партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, то смогут преодолеть любые трудности, «отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан».