Президент РФ поздравил белорусского коллегу с Днем независимости

«Примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что братские узы, проверенные временем войны, остаются фундаментом для союзнических отношений двух стран. «Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», — отметил Путин.
Он также выразил уверенность в том, что если Россия и Белоруссия продолжат наращивать партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, то смогут преодолеть любые трудности, «отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан».
В завершение президент РФ пожелал белорусскому коллеге здоровья и успехов, а всем гражданам Белоруссии — благополучия и процветания.