Лукашенко примет участие в саммите лидеров СНГ в Туркменистане

«Осенью в Туркменистане пройдет еще ряд мероприятий по линии СНГ, включая самое важное — заседание Совета глав государств, участие в котором примет и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», — написал дипломат в статье в официальной газете «Нейтральный Туркменистан» ко Дню Независимости Беларуси.
Глава дипмиссии также отметил, что отношения между Минском и Ашхабадом строятся на основе дружбы и взаимного уважения лидеров двух стран. По его словам, обе страны имеют общие или схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Кроме того, они эффективно сотрудничают в рамках международных организаций и поддерживают инициативы друг друга.
Чепурной также отметил, что у стран сложились устойчивые торгово-экономические связи. Так, в Туркменистане большой популярностью пользуются продовольственные товары из Беларуси, продукция деревообработки и фармацевтика, а на белорусский рынок осуществляются поставки сельхозпродукции из Туркменистана.
Заседание совета глав государств СНГ пройдет 9 октября в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря.