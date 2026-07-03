Лукашенко примет участие в саммите лидеров СНГ в Туркменистане

Глава дипмиссии также отметил, что отношения между Минском и Ашхабадом строятся на основе дружбы и взаимного уважения лидеров двух стран. По его словам, обе страны имеют общие или схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Кроме того, они эффективно сотрудничают в рамках международных организаций и поддерживают инициативы друг друга.