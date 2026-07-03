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Лукашенко примет участие в саммите лидеров СНГ в Туркменистане

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября в Туркменистане, сообщил белорусский посол в Ашхабаде Станислав Чепурной.

Источник: Sputnik.by

«Осенью в Туркменистане пройдет еще ряд мероприятий по линии СНГ, включая самое важное — заседание Совета глав государств, участие в котором примет и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», — написал дипломат в статье в официальной газете «Нейтральный Туркменистан» ко Дню Независимости Беларуси.

Глава дипмиссии также отметил, что отношения между Минском и Ашхабадом строятся на основе дружбы и взаимного уважения лидеров двух стран. По его словам, обе страны имеют общие или схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Кроме того, они эффективно сотрудничают в рамках международных организаций и поддерживают инициативы друг друга.

Чепурной также отметил, что у стран сложились устойчивые торгово-экономические связи. Так, в Туркменистане большой популярностью пользуются продовольственные товары из Беларуси, продукция деревообработки и фармацевтика, а на белорусский рынок осуществляются поставки сельхозпродукции из Туркменистана.

Заседание совета глав государств СНГ пройдет 9 октября в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря.

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