Путин в поздравлении Лукашенко с Днем независимости Белоруссии призвал к единству

С 1991 по 1997 год День независимости Белоруссии отмечался 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1990 году. Далее и по сегодняшний день праздник не связан с распадом СССР, отмечается в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.