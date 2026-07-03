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Путин в поздравлении Лукашенко с Днем независимости Белоруссии призвал к единству

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Господин Путин заявил о плодотворном сотрудничестве двух стран для «противостояния внешним угрозам и вызовам».

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Господин Путин заявил о плодотворном сотрудничестве двух стран для «противостояния внешним угрозам и вызовам».

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — указано в телеграмме Владимира Путина.

Господин Путин пожелал белорусскому народу благополучия и процветания. «Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан», — добавил российский президент.

С 1991 по 1997 год День независимости Белоруссии отмечался 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1990 году. Далее и по сегодняшний день праздник не связан с распадом СССР, отмечается в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.

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