Премьер Молдавии Мунтяну подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну объявил об отставке. Соответствующее заявление он опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях.
Мунтяну пояснил, что принял решение уйти после того, как понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии с личными принципами и убеждениями. Он поблагодарил коллег и заверил, что продолжит служить стране вне зависимости от должности, места жительства или сферы деятельности — как в государственном, так и в частном секторе.
Отставка премьера Молдавии произошла на фоне скандала, связанного с ближайшим окружением президента Майи Санду. Как сообщал Telegram-канал Telegraph Moldova, двоюродная сестра главы государства Анастасия Табурчану получила руководящую должность в государственной компании в обход обязательной конкурсной процедуры. Вскоре председатель Национальной молдавской партии Драгош Галбур заявил, что ему поступили угрозы после того, как обнародовал данные о высоких зарплатах Табурчану.