Премьер Молдавии Мунтяну подал в отставку

Мунтяну пояснил, что принял решение уйти после того, как понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии с личными принципами и убеждениями. Он поблагодарил коллег и заверил, что продолжит служить стране вне зависимости от должности, места жительства или сферы деятельности — как в государственном, так и в частном секторе.