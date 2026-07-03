Путин в поздравлении Лукашенко с Днем независимости Белоруссии призвал к единству

В послании Владимира Путина подчеркивается, что «этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков».
Российский лидер адресовал белорусскому народу пожелания благополучия и процветания. «Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан», — добавил президент РФ.
Согласно исторической справке, с 1991 по 1997 год День независимости Белоруссии отмечался 27 июля — в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР в 1990 году. В настоящее время праздник приурочен к 3 июля 1944 года — дате освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, и не связан с распадом СССР.