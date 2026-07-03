На саммите НАТО проведут всего одно заседание, чтобы Трамп «не заскучал»

График специально сжат, чтобы поддерживать внимание американского лидера на главной теме — повышении оборонных бюджетов.
Саммит НАТО запланирован на 7−8 июля в Анкаре.
Нагрузка на кондиционеры: жара из Европы обрушилась на юг России.
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НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше