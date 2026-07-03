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На саммите НАТО проведут всего одно заседание, чтобы Трамп «не заскучал»

Организаторы встречи НАТО, которая состоится в Анкаре, решили устроить лишь один трёхчасовой блок обсуждений, чтобы президент США Дональд Трамп не потерял интерес к мероприятию.

Организаторы встречи НАТО, которая состоится в Анкаре, решили устроить лишь один трёхчасовой блок обсуждений, чтобы президент США Дональд Трамп не потерял интерес к мероприятию, как отмечает европейский портал Politico, ссылаясь на информированные источники.

График специально сжат, чтобы поддерживать внимание американского лидера на главной теме — повышении оборонных бюджетов.

Саммит НАТО запланирован на 7−8 июля в Анкаре.

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