Раненый штурмовик ВС РФ смог выйти к своим после атаки пяти дронов ВСУ

При освобождении Новоподгородного в Днепропетровской области российский военнослужащий смог уйти от атак пяти FPV-дронов и после ранения вернулся к своим. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Центр» Андрей Резиков направлялся к условной точке сбора, когда на открытом участке местности его начал преследовать беспилотник противника. Боец открыл огонь, однако поразить цель не смог, после чего, как рассказал сам военнослужащий, попытался уйти от атаки маневром.
Второй FPV-дрон, по словам Резикова, он попытался остановить, бросив в него автомат. Беспилотник взорвался рядом с военнослужащим, в результате чего тот получил осколочное ранение правой ноги. Несмотря на это, он продолжил движение к укрытию.
Как сообщили в Минобороны, во время дальнейшего отхода бойца атаковал третий дрон. Военнослужащий вновь вел огонь по беспилотнику, однако укрылся за бетонным столбом, спасаясь от взрыва. Затем его попытались атаковать еще два FPV-дрона, от которых, по данным ведомства, он также сумел уйти.
Добравшись до лесопосадки, военнослужащий спрятался под пончо и длительное время оставался без движения, чтобы не обнаружить себя. После этого он дождался подходящих погодных условий и смог выйти к расположению российских подразделений. В Минобороны сообщили, что сейчас штурмовик проходит лечение, практически восстановился и готовится к дальнейшему выполнению боевых задач.
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