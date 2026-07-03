Раненый штурмовик ВС РФ смог выйти к своим после атаки пяти дронов ВСУ

Как сообщили в Минобороны, во время дальнейшего отхода бойца атаковал третий дрон. Военнослужащий вновь вел огонь по беспилотнику, однако укрылся за бетонным столбом, спасаясь от взрыва. Затем его попытались атаковать еще два FPV-дрона, от которых, по данным ведомства, он также сумел уйти.