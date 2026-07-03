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Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).

Мунтяну принял решение уйти в отставку, поскольку, по его словам, он больше не может оставаться верным своим принципам и убеждениям на этом посту.

Он выразил благодарность коллегам и подтвердил свою неизменную готовность служить стране, вне зависимости от текущей должности, места проживания или характера профессиональной деятельности, будь то в государственной или частной сфере.

Александр Мунтяну стал премьер-министром Молдавии в октябре 2025 года.

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