Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).
Мунтяну принял решение уйти в отставку, поскольку, по его словам, он больше не может оставаться верным своим принципам и убеждениям на этом посту.
Он выразил благодарность коллегам и подтвердил свою неизменную готовность служить стране, вне зависимости от текущей должности, места проживания или характера профессиональной деятельности, будь то в государственной или частной сфере.
Александр Мунтяну стал премьер-министром Молдавии в октябре 2025 года.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.