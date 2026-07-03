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Глава округа в Челябинской области подал в отставку

В Брединском округе Челябинской области сменится глава.

Источник: ЕАН

В Челябинской области уходит в отставку глава Брединского округа Николай Плохих. Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрят на заседании местного собрания депутатов. Решение уйти в отставку Николай Плохих объяснил состоянием здоровья. Впервые он стал главой Брединского района, который был преобразован в округ в прошлом году, в 2001-м. Плохих руководил муниципалитетом до 2005 года. Шесть лет назад он вновь возглавил район.