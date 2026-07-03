Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку

«В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти», — написал Мунтяну.
Он также выразил благодарность коллегам и отметил, что продолжит служить стране, «независимо от занимаемой должности, места жительства или выполняемых обязанностей, будь то в государственном или частном секторе».
Александр Мунтяну был утвержден на пост премьер-министра в октябре 2025 года.
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