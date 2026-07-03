В НАТО решили обзавестись собственным банком

Премьер-министр Канады Марк Карни планирует объявить на саммите НАТО в Анкаре о поддержке нового международного оборонного банка примерно 10 странами. По данным Reuters, инициатива должна создать отдельный финансовый механизм для наращивания оборонных возможностей союзников и привлечь до 100 млрд фунтов стерлингов дешевого финансирования.
Речь идет о Банке обороны, безопасности и устойчивости. Его продвигает Канада. По данным агентства, кроме самой Канады публичным участником уже назывался Люксембург, а остальные потенциальные страны-основатели, как ожидается, будут в основном европейскими. Южная Корея также рассматривается как возможный участник на одном из следующих этапов.
Карни должен прибыть на саммит НАТО в Турции 6 июля. В канцелярии канадского премьера ранее сообщили, что поездка будет связана с углублением партнерства в сфере торговли, технологий и обороны. Саммит альянса в Анкаре пройдет на фоне давления на страны НАТО из-за расходов на оборону и необходимости расширять военно-промышленные мощности.
Новый банк задуман как инструмент для стран, которым нужны крупные оборонные инвестиции, но которые не всегда могут привлекать средства на выгодных условиях. В Reuters указывают, что механизм должен помочь финансировать оборонные проекты, включая производителей и поставщиков, столкнувшихся с ростом спроса после начала украинского конфликта.
Отдельный вопрос — где будет размещена структура. Ранее Карни заявлял, что европейская штаб-квартира нового многостороннего оборонного банка будет находиться в Люксембурге, а основная штаб-квартира — в Канаде. При этом канадский город для размещения центрального офиса еще не выбран.
Инициатива пока остается проектом, а не полноценным работающим институтом. Ей потребуется капитал, согласование стран-участниц и финансовая модель, которая позволит получить высокий кредитный рейтинг и занимать средства дешевле. Reuters отмечает, что проект также конкурирует с уже существующими европейскими оборонными финансовыми инициативами.
Практический смысл предложения Карни состоит в попытке создать долгосрочный источник денег для перевооружения союзников без прямой привязки к ежегодным бюджетным решениям отдельных государств. Для НАТО это может стать еще одним инструментом расширения оборонного производства, а для Канады — способом закрепить роль одного из инициаторов новой финансовой инфраструктуры альянса.
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