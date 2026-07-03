В НАТО решили обзавестись собственным банком

Речь идет о Банке обороны, безопасности и устойчивости. Его продвигает Канада. По данным агентства, кроме самой Канады публичным участником уже назывался Люксембург, а остальные потенциальные страны-основатели, как ожидается, будут в основном европейскими. Южная Корея также рассматривается как возможный участник на одном из следующих этапов.