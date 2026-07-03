ВСУ целенаправленно бьет по белорусам в России — Грызлов

Это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по белорусским гражданам на территории России… Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным.