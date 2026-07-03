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ВСУ целенаправленно бьет по белорусам в России — Грызлов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Атака ВСУ на туристический автобус сообщением Минск — Анапа в Брянской области не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, его слова приводит МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по белорусским гражданам на территории России… Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным.

подчеркнул Грызлов

Он напомнил, что 29 июня состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого были представлены неопровержимые доказательства того, что удар ВСУ по белорусскому автобусу 17 июня не был следствием какого-то трагического стечения обстоятельств.

«Террористы действовали абсолютно осознанно, они выполняли поставленную украинским командованием задачу», — сказал посол России в Минске.

2 июля в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус из Белоруссии. В нем на тот момент находились 19 человек. Пострадали двое водителей и пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. К настоящему времени все граждане Беларуси уже вернулись в Гомельскую область.

17 июня ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Погибла сопровождающая, девять человек госпитализированы (в том числе шестеро детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки на автобус.

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