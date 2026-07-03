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Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран, сообщили в пресс-службе нижней палате белорусского парламента.

Источник: Sputnik.by

В Палате представителей уточнили, что визит осуществляется по поручению белорусского президента Александра Лукашенко.

В международном аэропорту имени имама Хомейни Сергеенко встретил заместитель спикера иранского парламента Хамидреза Хаджи-Бабаи.

«Иранская сторона тепло встретила Игоря Сергеенко и констатировала дружественный характер белорусско-иранских отношений», — говорится в сообщении.

В ходе визита запланировано проведение ряда встреч, в том числе с руководством страны.

«Предполагается обсуждение вопросов двусторонней и международной повестки дня, укрепления межпарламентских связей, а также реализации совместных экономических и гуманитарных проектов», — уточнили в пресс-службе Палаты представителей.

Кроме того, Сергеенко примет участие в церемонии прощания с погибшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Церемония пройдет в Тегеране и начнется сегодня, 3 июля, и продлится до 9 июля. В первом траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из десятков стран.

Аятолла Али Хоссейни Хаменеи, занимавший пост верховного лидера Ирана, погиб в результате воздушных ударов Израиля и США по Тегерану 28 февраля. Кроме того, погибли его дочь, зять, внучка и невестка. Тогда церемонию прощания провести не удалось из-за эскалации конфликта.

Новым верховным лидером избрали его сына Моджтабу Хаменеи.

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