Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран

В Палате представителей уточнили, что визит осуществляется по поручению белорусского президента Александра Лукашенко.
В международном аэропорту имени имама Хомейни Сергеенко встретил заместитель спикера иранского парламента Хамидреза Хаджи-Бабаи.
«Иранская сторона тепло встретила Игоря Сергеенко и констатировала дружественный характер белорусско-иранских отношений», — говорится в сообщении.
В ходе визита запланировано проведение ряда встреч, в том числе с руководством страны.
«Предполагается обсуждение вопросов двусторонней и международной повестки дня, укрепления межпарламентских связей, а также реализации совместных экономических и гуманитарных проектов», — уточнили в пресс-службе Палаты представителей.
Кроме того, Сергеенко примет участие в церемонии прощания с погибшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Церемония пройдет в Тегеране и начнется сегодня, 3 июля, и продлится до 9 июля. В первом траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из десятков стран.
Новым верховным лидером избрали его сына Моджтабу Хаменеи.