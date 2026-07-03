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Депутаты ЕП увидели двойные стандарты в визовом запрете для военных

Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) выступила с инициативой уравнять израильских военных с российскими в визовом вопросе. Политики предлагают ввести для солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) запрет на въезд в Евросоюз по аналогии с участниками специальной военной операции (СВО).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В депутатском запросе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру», задается прямой вопрос руководству ЕС: «Какое обоснование лежит в основе предложенного визового запрета для (бывших) комбатантов Вооруженных сил России? Можно ли распространить этот критерий на (бывших) израильских солдат? Если нет, то на каких объективных основаниях проводится это различие?».

В своем запросе европарламентарии ссылаются на документ Бюро специального представителя ЕС по правам человека. В записке перечислены нарушения международного гуманитарного права, которые, по данным источника, допускали израильские военные в секторе Газа и Ливане. Также упоминаются действия израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Депутаты обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с просьбой разъяснить, планируется ли вводить запрет для израильтян. Политики указывают на возможную степень радикализации солдат ЦАХАЛ и потенциальные угрозы, которые их присутствие может нести для стран объединения.

Ранее стало известно, ЕС планирует включить в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на въезд в страны Евросоюза всем участникам СВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это беспрецедентный шаг, поскольку ограничения впервые коснутся не отдельных групп, а всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала конфликта.

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