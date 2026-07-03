Депутаты ЕП увидели двойные стандарты в визовом запрете для военных

В своем запросе европарламентарии ссылаются на документ Бюро специального представителя ЕС по правам человека. В записке перечислены нарушения международного гуманитарного права, которые, по данным источника, допускали израильские военные в секторе Газа и Ливане. Также упоминаются действия израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Депутаты обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с просьбой разъяснить, планируется ли вводить запрет для израильтян. Политики указывают на возможную степень радикализации солдат ЦАХАЛ и потенциальные угрозы, которые их присутствие может нести для стран объединения.