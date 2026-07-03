В МИД РФ назвали абсурдным требование Киева сесть за стол переговоров

При этом дипломат подчеркнул, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса, поскольку, по его словам, такой шаг «не был бы компромиссом» и лишь создал бы условия для дальнейшего наступления России. Он также заявил, что Киев продолжит реализовывать «неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом».