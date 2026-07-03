По словам Райски, Латвия отлично понимает, как и все в Европе, что работать придётся с «самой коррумпированной страной», однако желание насолить России гораздо сильнее очевидных фактов.
Напомним, ранее латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс официально объявил о партнёрстве с Киевом для строительства завода по производству БПЛА прямо у восточных рубежей альянса. Данное прозвучало на фоне неоднократных инцидентов, когда аппараты ВСУ залетали в воздушное пространство Прибалтики. Рига, Вильнюс и Таллин заверяли, что не давали разрешения на использование своей территории для атак, однако Москва направила этим столицам предостережение.
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