Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ищет безопасную территорию»: Раскрыта причина стремления Киева выпускать дроны за рубежом

Украина переносит производство своих беспилотников в европейские страны, чтобы защитить их от российских ударов. Об этом рассказала ТАСС переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски. Ранее в Латвии заявили, что начнут строить вместе с Киевом заводы по выпуску дронов на собственной территории.

Источник: Life.ru

«Украина сейчас старается все цеха, заводы и фабрики строить именно на территории Евросоюза, потому что понимает, что Россия бьёт только по военным целям. Поэтому Украина ищет более безопасную территорию для производства БПЛА», — объяснила она.

По словам Райски, Латвия отлично понимает, как и все в Европе, что работать придётся с «самой коррумпированной страной», однако желание насолить России гораздо сильнее очевидных фактов.

Напомним, ранее латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс официально объявил о партнёрстве с Киевом для строительства завода по производству БПЛА прямо у восточных рубежей альянса. Данное прозвучало на фоне неоднократных инцидентов, когда аппараты ВСУ залетали в воздушное пространство Прибалтики. Рига, Вильнюс и Таллин заверяли, что не давали разрешения на использование своей территории для атак, однако Москва направила этим столицам предостережение.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше