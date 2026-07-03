Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта на вокзале

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. После нападения он планировал скрыться за границей и присоединиться к боевикам, однако теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.