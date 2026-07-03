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Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта на вокзале

В Пятигорске сотрудники ФСБ пресекли планируемую атаку на объекты транспортной инфраструктуры. Оперативники задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который является приверженцем запрещённой международной террористической организации.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, злоумышленник действовал под руководством куратора, находящегося на территории Сирии. Преступник намеревался применить самодельное зажигательное устройство для поджога железнодорожного объекта. После совершения диверсии радикально настроенный мужчина планировал покинуть Россию и примкнуть к боевикам в Сирийской Арабской Республике.

Сам фигурант уже дал признательные показания. На опубликованных силовиками кадрах он рассказал о целях своих действий.

«Хотел сделать теракт на ж/д вокзале», — заявил он.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный заранее проводил разведку местности. Он тщательно фиксировал на фото здание вокзала в Минеральных Водах и проходящие составы, готовясь к реализации своего замысла.

Сейчас в отношении подозреваемого проводятся следственные действия. Работа по выявлению возможных сообщников продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. После нападения он планировал скрыться за границей и присоединиться к боевикам, однако теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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