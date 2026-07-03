Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта на вокзале

По данным ведомства, злоумышленник действовал под руководством куратора, находящегося на территории Сирии. Преступник намеревался применить самодельное зажигательное устройство для поджога железнодорожного объекта. После совершения диверсии радикально настроенный мужчина планировал покинуть Россию и примкнуть к боевикам в Сирийской Арабской Республике.
Сам фигурант уже дал признательные показания. На опубликованных силовиками кадрах он рассказал о целях своих действий.
«Хотел сделать теракт на ж/д вокзале», — заявил он.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный заранее проводил разведку местности. Он тщательно фиксировал на фото здание вокзала в Минеральных Водах и проходящие составы, готовясь к реализации своего замысла.
Сейчас в отношении подозреваемого проводятся следственные действия. Работа по выявлению возможных сообщников продолжается.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. После нападения он планировал скрыться за границей и присоединиться к боевикам, однако теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.
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