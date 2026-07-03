Политолог назвал конфликт с Польшей фатальной ошибкой Зеленского

Эксперт указал на неэтичное поведение украинского лидера. Причиной скандала стала героизация тех, кто причастен к Волынской резне. Для поляков такой шаг абсолютно неприемлем, подчеркнул Глазунов.
«Какая героическая история, если уничтожались невинные люди — дети, старики, женщины? Поэтому и возникла ссора», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
По мнению политолога, Зеленский мог преподнести эту историю менее пафосно. В таком случае, возможно, поляки «проглотили» бы произошедшее. Однако возведение этого в ранг государственной политики стало для Варшавы ударом, который она не смогла стерпеть.
«Сейчас поляки даже выступают против Зеленского. И в целом это может для него сложиться не очень хорошо», — отметил Глазунов.
Эксперт напомнил о тесных связях Польши с США и ее серьезном политическом весе. Это означает, что Зеленский рискует потерять президентское кресло. При этом восстановить отношения с Варшавой в будущем, скорее всего, не получится.
Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с резким заявлением в адрес Киева. Он считает, что Украине придется расплачиваться за инициативу президента Владимира Зеленского по созданию «пантеона героев» Украины. Политик отметил, что процесс евроинтеграции страны становится трудно представить, если она на официальном уровне чтит память военных преступников.