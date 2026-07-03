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Путин обратился к Лукашенко, сказав о противостоянии внешним угрозам и вызовам

Путин обратился к Лукашенко в День Независимости, сказав о противостоянии внешним вызовам и угрозам.

Президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, поздравил с Днем Республики и сказал о противостоянии внешним угрозам и вызовам. Об этом сообщает Sputnik.by.

По словам президента Российской Федерации, две страны плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.

Владимир Путин обратил внимание на наращивание партнерских связей и укрепление институтов Союзного государства. Это, заметил он, даст возможность Беларуси и России преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене, обеспечить достойное будущее для своих граждан.

День Независимости Беларуси, подчеркивает Путин, имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян.

— Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, — заявил президент России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что объединяет белорусов.

Тем временем мы собрали, куда сходить 3 июля 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси. Также мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2026 года.

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