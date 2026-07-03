Путин обратился к Лукашенко, сказав о противостоянии внешним угрозам и вызовам

Президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, поздравил с Днем Республики и сказал о противостоянии внешним угрозам и вызовам. Об этом сообщает Sputnik.by.
По словам президента Российской Федерации, две страны плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.
Владимир Путин обратил внимание на наращивание партнерских связей и укрепление институтов Союзного государства. Это, заметил он, даст возможность Беларуси и России преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене, обеспечить достойное будущее для своих граждан.
День Независимости Беларуси, подчеркивает Путин, имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян.
— Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, — заявил президент России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что объединяет белорусов.
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