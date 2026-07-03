Полковник Ходаренок: Украина рассредоточит производство баллистических ракет

В завершение следует заметить, что зенитная ракетная стрельба по баллистическим целям — весьма и весьма непростое дело (что и явственно демонстрирует оборона того же Киева). Для прикрытия даже сравнительно небольшого по размерам объекта надо развертывать как минимум группу зенитных ракетных дивизионов (ЗРДн) С-400 (командный пункт системы плюс три-четыре дивизиона, чтобы была возможность вести стрельбу по баллистической ракете со сосредоточением огня хотя бы двух ЗРДн), мощный радиолокационный узел в составе РЛС типа «Небо-М» для своевременного обнаружения ОТБР и выдачи целеуказания, также необходимо иметь данные от космических средств разведки (время старта баллистических ракет противника, направление полета, предполагаемое время и район падения головной части), наконец, надо располагать специфическими зенитными управляемыми ракетами, где боевая часть комплектуется готовыми поражающими элементами более крупных фракций. ЗУР, которые предназначены для поражения аэродинамических целей, баллистическую ракету не сбить.