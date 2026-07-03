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В штабе общественной поддержки «Единой России» пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи по вопросам интересов семьи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня семьи, любви и верности жители края получат консультации от специалистов ведомств.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня семьи, любви и верности жители края получат консультации от специалистов ведомств.

На базе штаба общественной поддержки «Единой России» 7 июля с 10:00 до 12:00 состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи по вопросам интересов семьи.

Приём проведет адвокат Агентства мировых судей. Специалист рассмотрит обращения и даст рекомендации по решению проблем, связанных с защитой прав несовершеннолетних, взысканием алиментов, установлением отцовства, жилищными спорами супругов при разводе, а также вопросами наследования имущества. Особое внимание к участникам СВО и членам их семей.

Отметим, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» работает постоянно, в любой будний день жители Красноярского края могут обратиться за помощью.

Адрес штаба общественной поддержки «Единой России» — г. Красноярск, ул. Ленина, 102.

Записаться на прием можно по телефону: 265−93−25.

Также можно отправить обращение на адрес электронной почты: op@krasnoyarsk.er.ru.

За графиком приёмов и работы общественной приёмной следить на сайте Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» по ссылке krasnoyarsk.er.ru/contacts/reception.

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