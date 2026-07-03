Беглов рассказал о планах строительства новых станций метро в Петербурге

Двухпутный щит «Надежда» задействуют для строительства продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро. Проектирование нового участка уже ведётся, рассказал в эфире телеканала «78» губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщил портал «Строительный Петербург».
По словам главы города, после станции «Комендантский проспект» появится «Шуваловский проспект» с пересадкой на «Каменку» зеленой линии. Далее на линии запланировано возведение станций «Магистраль № 31» и «Коломяжская» с депо.
Двухпутный щит «Надежда», который был сделан в Германии, уже использовали на других участках метро. В данный момент на проложенных «Надеждой» тоннелях строят станции «Богатырская» и «Каменка». Сейчас щит проходит техническое обслуживание.
Также Беглов сообщил, что на Лахтинско-Правобережной линии утвердили градостроительную документацию на участок от действующей станции «Горный институт» до перспективной станции «Морской Фасад».