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Официально назначены довыборы в Челябинскую городскую Думу

Помимо выборов в Государственную Думу, в 15 муниципалитетах пройдут довыборы в местные представительные органы власти.

Официально назначены довыборы в Челябинскую городскую Думу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 3 июля 2026 года, опубликовано решение о назначении дополнительных выборов депутатов Челябинской городской Думы первого созыва (одномандатные округа № 5, 12, 21, 25)», — говорится в сообщении областного избиркома.

Таким образом, заключили там, «все избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления на территории региона официально стартовали».

Помимо выборов в Государственную Думу, в 15 муниципалитетах пройдут довыборы в местные представительные органы власти. Избирателям предстоит выбрать 23 депутата, в том числе четырех депутатов в Челябинскую городскую Думу. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

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