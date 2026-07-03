Политолог оценил роль Турции в переговорах между РФ и Украиной

«Турция не может играть роль в разрешении украинского кризиса. Она в большей степени стимулирует переговоры, предоставляя площадку для контактов между Россией и Украиной, а также между США и Россией. Но это не значит, что Турция может играть ключевую роль в урегулировании этого кризиса, потому что это больше проблема между Россией и Европой», — уточнил собеседник RTVI.