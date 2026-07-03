Политолог оценил роль Турции в переговорах между РФ и Украиной

«Турция не может играть роль в разрешении украинского кризиса. Она в большей степени стимулирует переговоры, предоставляя площадку для контактов между Россией и Украиной, а также между США и Россией. Но это не значит, что Турция может играть ключевую роль в урегулировании этого кризиса, потому что это больше проблема между Россией и Европой», — уточнил собеседник RTVI.
Европейским государствам необходимо налаживать прямой диалог с Москвой, считает политолог. По его словам, именно отсутствие такой коммуникации со стороны ЕС мешает продвижению мирных инициатив. Эксперт отметил, что Вашингтон и Анкара уже поддерживают контакты с российской стороной, а Европа — нет.
«США разговаривают с Путиным, Турция тоже поддерживает контакты, а европейские страны — нет. Поэтому процесс в основном тормозится, на мой взгляд, из-за позиции европейских стран. <…> В любом случае эту ситуацию можно решить через диалог. Но, к сожалению, пока со стороны Европы нет такой инициативы», — подчеркнул политолог.
Рассуждая о возможном усилении роли Анкары в НАТО на фоне трений между европейскими членами альянса и США, эксперт напомнил, что Турция с самого начала конфликта поддерживает украинскую сторону — как политически, так и в области военных технологий. Хас добавил, что в 2018 году Турция начала поставки БПЛА Украине, когда даже европейские страны поставляли Киеву военное оборудование в маленьких объемах. Он считает, что этот курс сохранится.
Что касается ситуации на фронте, политолог прогнозирует дальнейшую эскалацию в ближайшее время.
«Думаю, эскалация по военным действиям на Украине усилится — и со стороны Киева, и со стороны Москвы. [Так как] пока не просматривается какого-то решения и кардинального изменения на поле боя, то и никакого мира не предвидится, думаю», — заключил эксперт.
Хас отметил, что отношения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в последнее время «немножко охладились». По его словам, президенты стали общаться по телефону реже, а личных встреч за последние месяцы вообще не было.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция намерена использовать саммит НАТО в Анкаре