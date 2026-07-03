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В Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

В Тегеране в пятницу проходит церемония прощания с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, который погиб в конце февраля. Об этом сообщают иранские СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Гроб с телом Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла. Туда приезжают представители властей Ирана и зарубежных делегаций, чтобы отдать последние почести бывшему лидеру страны.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявил, что к траурной церемонии присоединяться официальные представители примерно 100 государств.

В Иране в дни траурной церемонии усилили меры безопасности. Вооруженные силы страны привели личный состав в состояние максимальной боеготовности.

Тело верховного руководителя Ирана планируют отправить в Ирак 8 июля. Там пройдут траурные церемонии в главных шиитских святынях Наджафа и Кербелы — это является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Погребение назначено на 9 июля в городе Мешхеде. Этот населенный пункт, где родился Хаменеи, считается вторым по значимости религиозным центром Ирана после Кума. Местом захоронения выбран мавзолей Имама Резы.

Россию на похоронах аятоллы Али Хаменеи представляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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