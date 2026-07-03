В Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

Гроб с телом Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла. Туда приезжают представители властей Ирана и зарубежных делегаций, чтобы отдать последние почести бывшему лидеру страны.
В Иране в дни траурной церемонии усилили меры безопасности. Вооруженные силы страны привели личный состав в состояние максимальной боеготовности.
Тело верховного руководителя Ирана планируют отправить в Ирак 8 июля. Там пройдут траурные церемонии в главных шиитских святынях Наджафа и Кербелы — это является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.
Погребение назначено на 9 июля в городе Мешхеде. Этот населенный пункт, где родился Хаменеи, считается вторым по значимости религиозным центром Ирана после Кума. Местом захоронения выбран мавзолей Имама Резы.
Россию на похоронах аятоллы Али Хаменеи представляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.