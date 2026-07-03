Совещание с зампредом Верховного суда РФ Давыдовым прошло в Волгограде

— Поддержка вашей кандидатуры Председателем Верховного Суда России Игорем Викторовичем Красновым и решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о наделении вас на очередной шестилетний срок полномочиями председателя Волгоградского областного суда и о присвоении вам почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» подтверждают высокие результаты вашей профессиональной деятельности, деятельности Волгоградского областного суда под вашим руководством и определяют высокий уровень доверия по решению задач, стоящих перед судебной системой, в наш исторический период, — цитата из выступления волгоградского губернатора.