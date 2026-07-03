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Эксперт оценил шансы Мадьяра добиться отставки президента Венгрии

Бывший президент Венгрии Янош Адер заявил, что действия премьер-министра страны Петера Мадьяра, планирующего добиться отставки нынешнего президента Тамаша Шуйока, могут привести Венгрию к «холодной гражданской войне». Новости Mail узнали, насколько оправданы опасения Адера и поддерживают ли венгры планы Мадьяра. На вопросы редакции ответил доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Венгерскому премьеру будет весьма затруднительно добиться отставки Тамаша Шуйока без изменения законодательства, рассказывает эксперт. Президент уже обозначил, что никуда он уходить не собирается, более того, Шуйок не согласен с курсом Мадьяра и считает его интриганом.

Поэтому для Мадьяра единственным вариантом добиться своей цели становится изменение конституции страны, считает Пятибратов.

Мадьяр очень хорошими позициями сегодня обладает: он популярен среди населения, контролирует парламент. В таких условиях у него есть возможности для того, чтобы вносить изменения в конституцию, которые смогут ограничить возможности президента.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

По мнению эксперта, опасения, что такого рода действия Мадьяра приведут к гражданской войне Венгрии — это не более чем политическая патетика.

Ранее экс-президент Венгрии Янош Адер в интервью порталу Mandiner заявил, что Мадьяр может создать опасный прецедент, последствия которого будут непредсказуемы. Адер сказал, что решения нынешнего премьера могут привести к «холодной гражданской войне».

Никакой гражданской войны из-за этого не будет. Президент Шуйок обладает весьма неоднозначной репутацией в стране, он точно менее популярен, чем Мадьяр.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Собеседник Новостей Mail считает, что большинство населения Венгрии спокойно отнесется к инициативам Мадьяра. Однако для успешной реализации планов премьер-министру надо действовать быстрее, пока он еще может заручиться поддержкой венгров.

Пятибратов считает, что в скором времени у Мадьяра может закончиться пространство для маневра.

Ему приходится все больше интегрироваться в сторону поддержки позиций Брюсселя, в том числе по Украине, а это не самая популярная история для венгров. Пока Мадьяру удается поддерживать имидж националиста, но вопрос — надолго ли его хватит.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet писала, что чрезмерно радикальные действия Петера Мадьяра вызывают обеспокоенность на Западе и могут привести к возвращению к власти бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. В материале говорится, что поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций «подрывают верховенство права». Все это ставит под угрозу «глобалистские планы на Венгрию».

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