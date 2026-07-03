Эксперт оценил шансы Мадьяра добиться отставки президента Венгрии

Венгерскому премьеру будет весьма затруднительно добиться отставки Тамаша Шуйока без изменения законодательства, рассказывает эксперт. Президент уже обозначил, что никуда он уходить не собирается, более того, Шуйок не согласен с курсом Мадьяра и считает его интриганом.
Поэтому для Мадьяра единственным вариантом добиться своей цели становится изменение конституции страны, считает Пятибратов.
Мадьяр очень хорошими позициями сегодня обладает: он популярен среди населения, контролирует парламент. В таких условиях у него есть возможности для того, чтобы вносить изменения в конституцию, которые смогут ограничить возможности президента.
По мнению эксперта, опасения, что такого рода действия Мадьяра приведут к гражданской войне Венгрии — это не более чем политическая патетика.
Ранее экс-президент Венгрии Янош Адер в интервью порталу Mandiner заявил, что Мадьяр может создать опасный прецедент, последствия которого будут непредсказуемы. Адер сказал, что решения нынешнего премьера могут привести к «холодной гражданской войне».
Никакой гражданской войны из-за этого не будет. Президент Шуйок обладает весьма неоднозначной репутацией в стране, он точно менее популярен, чем Мадьяр.
Собеседник Новостей Mail считает, что большинство населения Венгрии спокойно отнесется к инициативам Мадьяра. Однако для успешной реализации планов премьер-министру надо действовать быстрее, пока он еще может заручиться поддержкой венгров.
Пятибратов считает, что в скором времени у Мадьяра может закончиться пространство для маневра.
Ему приходится все больше интегрироваться в сторону поддержки позиций Брюсселя, в том числе по Украине, а это не самая популярная история для венгров. Пока Мадьяру удается поддерживать имидж националиста, но вопрос — надолго ли его хватит.
Ранее венгерская газета Magyar Nemzet писала, что чрезмерно радикальные действия Петера Мадьяра вызывают обеспокоенность на Западе и могут привести к возвращению к власти бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. В материале говорится, что поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций «подрывают верховенство права». Все это ставит под угрозу «глобалистские планы на Венгрию».