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В Иране начались похороны аятоллы Али Хаменеи

В Тегеране начались траурные мероприятия, посвященные бывшему верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Источник: Новости Mail

Тело аятоллы было доставлено в главный молитвенный зал мечети Мосалла в Тегеране рано утром в пятницу. Ожидается, что в церемониях, которые продлятся шесть дней и пройдут в Тегеране, Куме, Неджефе и Мешхеде, примут участие от 15 до 20 миллионов человек.

Али Хаменеи возглавил Иран в 1989 году после смерти основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни. Ранее он занимал пост президента страны с 1981 по 1989 год. В политической системе Ирана верховный лидер определяет ключевые направления внутренней и внешней политики, курирует силовые структуры и назначает высших должностных лиц.

В Тегеран прибыли делегации более чем из 30 государств, включая Россию, Китай, Пакистан, Индию, Грузию и Кубу. Помимо зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, на церемонии похорон Хаменеи от России будут присутствовать делегация Министерства иностранных дел РФ, представители Русской православной церкви, группа российских суннитских муфтиев, а также ряд шиитских богословов из России.

В числе первых иностранных гостей, выразивших почтение, — религиозные деятели и представители культуры из Индонезии и Афганистана, а также представители признанных в Иране религиозных меньшинств.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны «в свое время».

Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе операции США и Израиля на территории Ирана. О смерти Хаменеи сообщили иранские государственные и близкие к властям средства массовой информации. После этого власти объявили 40-дневный общенациональный траур и семь выходных дней.

Пост верховного лидера Ирана после гибели Али Хаменеи занял его сын Моджтаба Хаменеи.

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