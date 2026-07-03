AP сообщило, как Эрдоган смог избежать хаоса на саммите НАТО из-за Трампа

«Ради большинства людей я бы не поехал, — заявил Трамп на прошлой неделе. — Но он позвонил мне и сказал: “Пожалуйста, это в Турции. Вы должны там присутствовать. Соединенные Штаты должны там присутствовать”. И поэтому я еду туда из уважения к президенту Эрдогану». Оба политика называют друг друга друзьями. В 2024 году после встречи с американским президентом на саммите НАТО в Гааге Эрдоган рассказывал, что тот всегда быстро перезванивает ему.