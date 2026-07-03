AP сообщило, как Эрдоган смог избежать хаоса на саммите НАТО из-за Трампа

«Ради большинства людей я бы не поехал, — заявил Трамп на прошлой неделе. — Но он позвонил мне и сказал: “Пожалуйста, это в Турции. Вы должны там присутствовать. Соединенные Штаты должны там присутствовать”. И поэтому я еду туда из уважения к президенту Эрдогану». Оба политика называют друг друга друзьями. В 2024 году после встречи с американским президентом на саммите НАТО в Гааге Эрдоган рассказывал, что тот всегда быстро перезванивает ему.
Как указывает агентство, турецкий лидер, пользуясь расположением Трампа, смог избежать хаоса, который могло бы вызвать в альянсе отсутствие американского президента, особенно на фоне его угроз вывести войска США из Европы и выйти из НАТО.
В то же время, пишет AP, Трамп сделал свой приезд более выгодным и для Эрдогана. На прошлой неделе во время встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте американского президента спросили, привезет ли он «большой подарок для Эрдогана» в связи со стремлением Турции получить американские истребители F-35. «Да, пожалуй, я сделаю кое-что, что его очень обрадует», — ответил Трамп.
США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400. Вашингтон требовал от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, однако она не согласилась.
В декабре прошлого года президент США заявлял, что Соединенные Штаты «серьезно» рассматривают возможность продажи Турции истребителей F-35. В мае этого года Эрдоган сообщил, что Турция рассчитывает на положительный результат переговоров по американским истребителям.
«Его отношения с Эрдоганом — весьма прочные — вписываются в характер его предпочтений, — отметил Филип Гордон, занимавший пост советника по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис. — Часто отмечают, что у него, по-видимому, складываются более хорошие отношения с противниками и авторитарными лидерами — и он, безусловно, отзывается о них лучше, чем о союзниках». Гордон добавил, что «Эрдоган пользуется этим в полной мере».
Как отмечает AP, Трамп, который, как ожидается, встретится с Эрдоганом на полях саммита НАТО, станет первым президентом США, посетившим Турцию после визита Барака Обамы в 2015 году.
Ранее Bloomberg сообщал, что турецкий лидер на саммите НАТО в Анкаре продемонстрирует значимость своей страны для альянса. Агентство отмечало, что его образ сильного лидера, пользующегося уважением Трампа, позволяет ему удерживать саммит в нужном русле, в то время как большинство европейских лидеров конфликтуют с президентом США. Саммит блока пройдет