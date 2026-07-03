В Березовском перенесли выборы мэра

Дума Березовского в Свердловской области перенесла процедуру избрания нового главы. На этот пост претендовали три человека.
Предполагалось, что нового мэра изберут сегодня. Но перед заседанием думы этот вопрос исчез из повестки, пишет «Уралинформбюро».
Официально в думе не давали комментариев о причинах переноса даты выборов. Примечательно, что в сентябре — в единый день голосования — жители Березовского будут выбирать не только депутатов Госдумы и свердловского заксобрания, но и своих представителей в местную думу.
В конце июня губернатору Денису Паслеру были представлены три кандидатуры на этот пост: Владимир Шауракс, который пока находится в статусе врио главы города, а также директор школы № 55 Максим Калинин и директор Фонда поддержки предпринимательства Березовского Ренат Галлямов. Все три кандидатуры были утверждены 29 июня.
Прежний мэр — Евгений Писцов руководил Березовским с 2011 года. В январе 2025 года на очередных выборах главы города он проиграл своей подчиненной Юлии Маслаковой. Однако она не захотела занимать высокий пост. В итоге выборы решили проводить вновь. В конце апреля Писцов ушел в отставку.