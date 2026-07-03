Мэра Уфы Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста

Ему ввели запрет определенных действий, и теперь находиться дома он должен только по ночам, пишет Mash Batash.
Напомним, 28 апреля мэра Уфы Ратмира Мавлиева и его подчиненных доставили в следком. Его подозревают в должностных и коррупционных преступлениях, а его подчиненных — в превышении должностных полномочий.
Адвокат градоначальника заявил о его невиновности. Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Другой адвокат объяснил, почему Мавлиеву избрали меру пресечения позже остальных.
В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров высказался о задержании мэра Уфы.
Позже суд изменил Мавлиеву меру пресечения. После освобождения из СИЗО он прокомментировал выход под домашний арест.
12 мая мэра Уфы экстренно госпитализировали. Кроме того, еще одному фигуранту «мэрского» дела изменили меру пресечения.