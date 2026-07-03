Посол РФ Келин сообщил ТАСС о скором завершении дипмиссии в Лондоне

Отвечая на вопрос о самом ярком впечатлении за почти семь лет работы в Лондоне, Келин сказал: «Весной 2022 года на нашу страну обрушилось огромное количество санкций. Это также вызвало огромные проблемы в работе посольства. По существу, мы были отрезаны в Лондоне от всего — не только от финансирования, но и от какого-либо снабжения. Существовала даже угроза того, что прекратится обеспечение посольских зданий водой, электричеством и газом». «Для решения этих проблем и мне, и всем нашим дипломатам пришлось приложить большие усилия. Ситуацию удалось нормализовать примерно через год. Когда обстановка стабилизировалась и стало ясно, что мы продолжим выполнять свои функции, как и положено российскому посольству в Лондоне, именно это стало для меня самым ярким впечатлением за прошедшие годы», — сообщил дипломат.