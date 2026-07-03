Делегация Беларуси примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Гааге 4−6 июля

В пресс-службе Палаты представителей сообщили, что программой мероприятия предусмотрено проведение заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ и трех общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также пленарные заседания.
«Парламентарии обсудят вопросы международного права, контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ, гибридных угроз, ситуации на Ближнем Востоке, регулирования искусственного интеллекта, незаконного оборота наркотиков и кибербезопасности, демографии, изменения климата», — говорится в сообщении.
Завершится мероприятие принятием Гаагской декларации, в которой содержатся рекомендации для стран — участников ОБСЕ в области безопасности, экономических и экологических вопросов, а также прав человека.
Кроме того, состоятся выборы руководящих должностных лиц Ассамблеи.