Губернатор Бочаров принял участие в совещании судей Волгоградской области

Совещание судей судов общей юрисдикции состоялось 3 июля в Волгоградской области. Участие в нём приняли глава региона Андрей Бочаров и первый зампредседателя ВС РФ Владимир Давыдов.
Губернатор начал своё выступление с поздравления в адрес председателя Волгоградского облсуда Алексея Глухова — президент России Владимир Путин продлил ему полномочия и присвоил звание заслуженного юриста РФ.
«Поддержка вашей кандидатуры подтверждает высокие результаты вашей профессиональной деятельности и деятельности Волгоградского облсуда под вашим руководством и определяет высокий уровень доверия по решению задач, стоящих перед судебной системой, в наш исторический период», — обратился глава региона к председателю облсуда.
Андрей Бочаров также отметил, что эффективная работа системы правосудия позволяет волгоградцам и всем россиянам защищать свои права, а государству — в рамках Конституции России и российского законодательства — отстаивать национальные интересы.
«Судьи Волгоградского облсуда, являясь частью системы правосудия страны, выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне, ответственно, компетентно и с полной самоотдачей», — сказал губернатор.
Ранее губернатор побывал на территории центра «Юный ястреб» и назвал пять новых объектов, которые возведут на его площадке. В их числе — взлётно-посадочная полоса для лёгкой авиации.