Эксперт объяснил, зачем НАТО поручает Рютте общение с Трампом

Эксперт напомнил о заявлении самого Марка Рютте. Генсек НАТО сказал: «Если кто-то считает, что Европейский Союз и Европа в целом способны защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать». Леонтьев расшифровал этот посыл. По его мнению, Рютте дал понять: Европа не выстоит без США, иначе ей придется резко наращивать оборонные расходы. Генсек прямо указал, что для достижения такой цели 5% ВВП точно не хватит — речь пойдет о 10% ВВП. Рютте опасается, что любая попытка европейцев справиться без американцев в военном плане может обернуться самосбывающимся пророчеством.