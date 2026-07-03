Эксперт объяснил, зачем НАТО поручает Рютте общение с Трампом

«Саммит [НАТО в Анкаре] сейчас будет смешной. НАТО, они его очень боятся и боятся скандала. Для этого у них есть специально обученный человек — Рютте, единственная функция которого — ублажать [президента США Дональда] Трампа», — заявил собеседник ИС «Вести».
По словам Леонтьева, такая стратегия для НАТО вполне рациональна. Попытки задобрить Трампа говорят о том, что в альянсе уже подготовили план Б на случай, если Соединенные Штаты решат отойти в сторону. Задача — чтобы Пентагон, если и сократил свое участие в альянсе, то все-таки сохранил там свое присутствие.
Эксперт напомнил о заявлении самого Марка Рютте. Генсек НАТО сказал: «Если кто-то считает, что Европейский Союз и Европа в целом способны защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать». Леонтьев расшифровал этот посыл. По его мнению, Рютте дал понять: Европа не выстоит без США, иначе ей придется резко наращивать оборонные расходы. Генсек прямо указал, что для достижения такой цели 5% ВВП точно не хватит — речь пойдет о 10% ВВП. Рютте опасается, что любая попытка европейцев справиться без американцев в военном плане может обернуться самосбывающимся пророчеством.
Саммит НАТО состоится в июле в Анкаре. Столица Турции примет лидеров альянса, которые обсудят наращивание оборонного производства, увеличение вложений в безопасность и дальнейшую поддержку Украины. К дискуссиям присоединятся представители десяти государств, не входящих в блок.