Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, зачем НАТО поручает Рютте общение с Трампом

В НАТО всерьез опасаются скандалов с Вашингтоном. Чтобы их избежать, в альянсе держат специального человека — генерального секретаря Марка Рютте. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал публицист Михаил Леонтьев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Саммит [НАТО в Анкаре] сейчас будет смешной. НАТО, они его очень боятся и боятся скандала. Для этого у них есть специально обученный человек — Рютте, единственная функция которого — ублажать [президента США Дональда] Трампа», — заявил собеседник ИС «Вести».

По словам Леонтьева, такая стратегия для НАТО вполне рациональна. Попытки задобрить Трампа говорят о том, что в альянсе уже подготовили план Б на случай, если Соединенные Штаты решат отойти в сторону. Задача — чтобы Пентагон, если и сократил свое участие в альянсе, то все-таки сохранил там свое присутствие.

Эксперт напомнил о заявлении самого Марка Рютте. Генсек НАТО сказал: «Если кто-то считает, что Европейский Союз и Европа в целом способны защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать». Леонтьев расшифровал этот посыл. По его мнению, Рютте дал понять: Европа не выстоит без США, иначе ей придется резко наращивать оборонные расходы. Генсек прямо указал, что для достижения такой цели 5% ВВП точно не хватит — речь пойдет о 10% ВВП. Рютте опасается, что любая попытка европейцев справиться без американцев в военном плане может обернуться самосбывающимся пророчеством.

Саммит НАТО состоится в июле в Анкаре. Столица Турции примет лидеров альянса, которые обсудят наращивание оборонного производства, увеличение вложений в безопасность и дальнейшую поддержку Украины. К дискуссиям присоединятся представители десяти государств, не входящих в блок.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше